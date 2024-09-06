İspanya’da düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'na katılan Büyükşehirli sporcu Muhammet Ali Göçmen gösterdiği Dünya 3’üncüsü oldu ve uluslararası arenada Sakarya rüzgârı estirdi. Enes Ülkü ve Ramazan Can Aktaş ise turnuvada beşinci olarak tamamlayarak tarihi günde önemli bir başarı yakaladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden Muhammet Ali Göçmen, İspanya'da düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda adeta Sakarya rüzgârı estirdi.

Göçmen, zorlu mücadelelerde rakiplerine karşı önemli bir üstünlük sağlayarak puanları topladı ve Dünya 3’üncüsü olarak şehrine önemli bir gurur yaşattı.

RAKİPLERİNİ BİRER BİRER GEÇTİ

Şampiyona boyunca sergilediği performansıyla göz dolduran başarılı sporcu, ilk turda Romen rakibini 6-0’lık skorla eleyerek ikinci turda da Estonyalı rakibini de aynı skorla mağlup etti.

Çeyrek finalde Japon rakibi karşısında sergilediği sağlam mücadele ile 3-0 galip gelen Göçmen, yarı finale yükseldi.

3 SPORCUMUZDAN TARİHİ BAŞARI

Yarı finalde son puan avantajını kaybeden Göçmen, çıktığı üçüncülük müsabakasında Belaruslu rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli forma altında mindere çıkan diğer güreşçilerimizden Enes Ülkü ve Ramazan Can Aktaş ise, şampiyonada zorlu rakiplerine karşı verdikleri mücadeleyle dünya beşincisi olarak turnuvayı tamamladı.

“GURUR DUYUYORUZ…”

Büyükşehir Belediyesi, Dünya sahnesinde önemli bir başarı yakalayan Sakaryalı sporcular için tebrik mesajı yayınladı ve “Sizlerle gurur duyuyoruz! Nice güzel başarılara” temennilerini paylaştı.