İBB Meclisi’nden geçen İSPARK yeni fiyat tarifesiyle ilgili artış yüzdeleri belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Yeni tarife 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. İstanbul’un Esenyurt ve Küçükçekmece gibi kalabalık ilçeleri ortalama artış oranı yüzde 12,82 olarak gerçekleşti.

Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım Bölgesi’nde yer alan toplam 54 otopark hariç İstanbul geneli tarife artış ortalaması yüzde 27,40 oldu. Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgesi dahil edildiğinde İstanbul geneli tarife artış ortalaması ise yüzde 45,53 olarak gerçekleşti.

Toplu taşımaya erişimin kolay olduğu, Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgelerinde ortalama fiyat artışı oranı yüzde 99.91 olarak belirlendi. Bu bölgelerde hedef trafiği azaltmak, toplu taşımayı teşvik etmek ve çevre dostu ulaşım yöntemlerini özendirmek.