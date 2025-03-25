Isparta Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Gelendost Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.ISPARTA (İGFA) - Isparta Valiliği, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Başkan Özmen ve 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hatırlanacağı gibi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Özmen, 20 Ocak 2025'te partisinden istifa etmişti.