İsrail ordusuna Türk gençlerin katıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar ile ilgili “İsrail ordusuna katılan Türk askerleri gösterdiği” iddiası doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Fotoğrafta yer alan kişiler, Türk vatandaşı değildir. Bahse konu fotoğrafta yer alan kişilerin, Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde ölen Asaf Pinhas Tubul, Neriya Zisk ve vir David Fima isimli İsrail askerleri olduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.