İsrail, Gazze’de yürüttüğü soykırım devam ederken, bir yandan da gözünü Refah’a dikti. Filistin’i boşaltma politikasının parçası olarak Refah’ta yaşayan Filistinlileri de bölgeden sürmek isteyen İsrail, ikinci cephe ile direnişi de kırmak istiyor.RÜSTEM PEHLİVANLAR/OĞUZHAN OSMAN BİLGİN/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ediyor. İsrail işgal güçleri yeni hedefini ise Refah olarak belirledi. Ramazan ayında Refah ve Kudüs üzerinde İsrail'in baskıyı yoğunlaştıracağı tahmin ediliyor. Gerçeklemesi muhtemel bu saldırının yaratabileceği etkileri Herkes Duysun için analiz eden Orta Doğu Uzmanı Ahmet Faruk Asa, “İsrail, Refah üzerinden tüm dünyayı tehdit ediyor.” dedi.

“GAZZE'DE DİRENİŞ BEKLENTİLERİ AŞTI”

Filistin'de ikinci cephenin açılması halinde ortaya çıkacak tabloyu değerlendiren Orta Doğu Uzmanı Ahmet Faruk Asa, “Şu ana kadar gördüğümüz tablo, Filistin direnişinin beklentilerin çok üzerinde olduğu yönünde. Savaşın beşinci ayında olduğumuz şu dönemde hala İsrail'in Gazze'de kara hareketında istediğine tam olarak ulaşamadığını görüyoruz. Bu nedenle İsrail kara yerine hava harekatına odaklanmış durumda. Filistin direnişi hiçbir şekilde geri adım atmıyor, bunu bilmekte fayda var. İsrail rehine konusu ve kara harekatında başarılı olamadığı için şiddetin dozunu artırdı.” ifadelerini kullandı ve ikinci direnişin ikinci cephenin açılması durumunda da direncini korumaya devam edeceğini kaydetti.

“İKİNCİ CEPHENİN AÇILMASINI NETANYAHU DA İSTİYOR”

Filistin’de ikinci cephenin açılmasının İsrail'in planının da bir parçası olduğunu vurgulayan Ahmet Faruk Asa, “Netanyahu hükümeti farklı cephelerin var olmasını istiyor. 7 Ekim öncesinde yolsuzluk ve farklı suçlarla yargılanan, İsrail'in geniş kesimleri tarafından nefret objesi haline gelmiş Netanyahu için savaş, başarı hikayesi yaratması adına bir fırsat. Bu nedenle savaşın uzaması ve farklı cephelere yayılması Netanyahu'nun da istediği bir durum. İsrail'in Suriye ve Lübnan'a bakışında da bu durumu görüyoruz. ABD'yi daha çok olayın içerisine çekmek ve savaşı uzatmak adına İsrail her yolu deniyor.” dedi.

“İSRAİL REFAH ÜZERİNDEN TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR”

İsrail'in Refah üzerinden Mısır ve Orta Doğu'ya da ciddi bir mesaj verdiğininin altını çizen Ahmet Faruk Asa, “Refah, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı. İsrail Refah üzerinden tüm dünyayı tehdit ediyor. 'Gazze'yi tahliye edin yoksa savaş diğer bölgelerde de sıçrar.' diyerek Refah'ı kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

“GAZZE'NİN TAHLİYESİ İSRAİL İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

İsrail'in bölgedeki Filistinlileri sürmesinin, ajandasında yer alan en somut hedeflerden birisi olduğunu belirten Orta Doğu Uzmanı Ahmet Faruk Asa, “İsrail'in bölgedeki Arapları sürmesi en uzun vadeli hedeflerinden birisi. 7 Ekim İsrail'in bu hedefi hayata geçirmesi adına bir fırsat oldu. Gazze'yi kontrol etmek, İsrail'in stratejik hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.” dedi.

“İSRAİL’İN AMACINA ULAŞMASI GERİ DÖNÜLMEZ BİR DURUM OLUR”

Filistinlilerden arındırılmış bir Gazze ve Refah'tan sonra, İsrail'in varacağı nihai noktaya dair de değerlendirmelerde bulunan Asa, “Gazze'nin tahliyesinden hemen sonra Batı Şeria ve Doğu Kudüs için de benzer bir tahliye süreci olacaktır. İsrail’in, bölgede Yahudi nüfusun tamamen egemen güç olması adına Filistinlilerin tahliye edilmesinden başka atacağı bir adım yok. İsrail, Gazze'de başarılı olursa Ürdün üzerinden Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e baskı yoğunlaşacaktır. Bölgenin Filistinlilerden tahliyesi İslam dünyası için geri dönülemez bir noktaya gelmemize sebep olabilir. İsrail'in saldırılarının ardında teopolitik gerekçeleri olduğunu da atlamamak gerekiyor. İsrail kendi dinini de saldırılarına kalkan ve gerekçe olarak kullanıyor. Bu duruma karşı Müslümanların tepki gösterdiği kadar Yahudilerin de tepki göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.