İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri yürüttüğü saldılar devam ederken radara koyduğu yeni ülke Lübnan oldu. Lübnan'daki Hizbullah varlığını sona erdirmek isteyen İsrail'in kara harekatı başlatması ihtimali konuşuluyor.Oğuzhan Osman BİLGİN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Hizbullah ve İsrail arasında devam eden çatışmalar sonrasında İsrail'in gözünü Lübnan'a dikti. Netanyahu'nun Lübnan ve Hizbullah'ı hedef alan açıklamaları sonrasında Lübnan'a karşı kara harekatı başlaması bekleniyor. İsrail'in olası harekatının doğuracağı sonuçları Dr. Barış Adıbelli analiz etti.

HİZBULLAH KOLAY LOKMA DEĞİL

İsrail'in Lübnan'a karşı girişeceği bir kara saldırısı halinde İsrail'in arkasını kimin koruyacağı sorusunun öne çıktığını ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "İsrail henüz Hamas'ı ortadan kaldıramadı ve Gazze'deki kendi meselesini çözemedi. İsrail, Lübnan'a yöneldiği an Hamas arkadan vurmaya başlayacak. Hizbullah 2006'daki Hizbullah değil. Hizbullah demek Güney Lübnan demek. İsrail'in Hizbullah ile gireceği savaş çok uzun sürer ve bu savaş İsrail'in kuzey bölgesine mal olabilir." dedi.

ABD SEÇİMLER ÖNCESİNDE SAVAŞIN PARÇASI OLMAK İSTEMEZ

İsrail'de yapılan anketlerde halkın %40'nın kuzey bölgesine dönmek istemediğini ifade eden Dr. Barış Adıbelli, " Kuzey bölgesini terk eden İsrail halkı yaşadığı endişe nedeniyle tekrar bu bölgeye dönmek istemiyor. İsrail'in bu saldırı için ABD'ye ihtiyaç var. Ancak ABD'nin seçimlerin hemen öncesinde böyle bir saldırıya müsaade etmesi ve ABD askerlerinin olası kaybını göze alması çok mümkün gözükmüyor." ifadelerine yer verdi.

YPG/PYD İSRAİL SAFLARINDA YER ALIR MI?

ABD'nin olası İsrail-Lübnan savaşında kendi kara gücünü kullanmaması halinde bölgedeki farklı aktörlerden destek alması söz konusu olabilir mi sorusunu soran Dr. Barış Adıbelli, "İsrail'in yanına destek olarak ABD kara gücü unsurları gelmemesi halinde YPG/PYD unsurları İsrail'e destek olarak cepheye katılır mı? Bu çok önemli bir soru olarak karşımızda duruyor. Hizbullah ile olacak savaş PYD/YPG mi hazırlanıyor?

Buna ek olarak Taliban güçleri de İsrail ile çıkacak savaş destek olarak binlerce militanını Hizbullah'a destek için göndereceğini açıkladı. Taliban ve Sünni grupların da işin içine girmesi halinde çatışmalar farklı bir noktaya evrilebilir. Husilerin Yemen'den destek verme ihtimali ve Suriye ile Irak'taki direniş gruplarının da bu savaşa dahil olması söz konusu olabilir." şeklinde konuştu.

HİZBULLAH SAVAŞI NETANYAHU'NUN SON SAVAŞI OLABİLİR

Hizbullah ile girişilecek bir savaşın Netanyahu'nun son savaşı olabileceğini ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "ABD'nin çok istekli olmadığı bu çatışmaya Netanyahu'nun girmesi tabiri caizse kendi tabutuna son çivi olabilir. İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de Hamas ile başa çıkamamışken çok daha organize ve sofistike silahları olan Hizbullah ile nasıl başa çıkacak? Hizbullah'ın çok geniş ve uzun menzilli bir füze ağı var. Daha önce Hayfa ve Tel Aviv'i vurmakla tehdit ettiler. Demir Kubbe sistemi de bu füzelerin tamamını karşılayamaz. Lübnan savaşı yaratacağı etki ile İsrail'in tahmin edemeyeceği kendileri adına çok kötü sonuçlara sebep olabilir." dedi.