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Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 oldu. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu.İSTANBUL (İGFA) - İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.

İşsizlik rakamlarını değerlendiren Suit Your Job Kurucusu ve LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin, istihdam piyasasında belirgin bir hareketlenmenin olduğunu söyledi. Bilgin, “Finans, gayrimenkul, üretim, sağlık ve bilişim sektörleri işe alımda oldukça büyük rol oynuyor. Hem yayınlanan ilan sayısında hem de başvuru oranlarında artış görüyoruz. Özellikle bilişim sektörü, kendi içerisinde de artış yaşamakta. Özellikle siber güvenlik, öne çıkıyor. Siber güvenlik grubundaki iş ilanlarında artış %78 seviyesinde. Bilişimin yakaladığı ivmeyi uzunca bir süre koruyacağını tahmin ediyoruz.

İSTİHDAM EDİLENLERİN ORANI ARTIYOR

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. İşgücü 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 37 bin kişi azalarak 34 milyon 942 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,9 oldu.

İSTİHDAMIN YÜZDE 58'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 226 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 30 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 278 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Türkiye’de e-ticaret alanında önemli bir istihdam açığı olduğunu söyleyen Suit Your Job Kurucusu ve LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin, “Türkiye’de bu yıl ilk 6 aylık e-ticaret pazarı hacmi 600 milyara ulaştı. Sektördeki bu büyüme de haliyle yeni istihdam ihtiyacına yol açtı. E-ticaret sektöründe ortalama 2 milyonluk bir istihdam açığı bulunduğu tahmin ediliyor. 2 milyon kişinin istihdam edilebileceği bir alan, e-ticaret. Elbette burada e-ticaretin farklı sektörlerle de iç içe geçebildiğini unutmamak lazım” dedi.

“TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ İSTİHDAMA KATKI VERİYOR”

Türkiye’nin yeni teknoloji girişimleri açısından zengin bir dönemden geçtiğini ifade eden Suit Your Job Kurucusu ve LinkedIn Profesyoneli Aysu Bilgin “Hem devlet destekli, hem tamamen özel birçok girişimle karşılaşıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın son açıkladığı rakamlara göre 9 bin 800'den fazla teknoloji girişimi, 100 binden fazla istihdam sağlayarak faaliyetlerine devam ediyor. Bunun önümüzdeki dönemde çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Teknoloji startupları, istihdam için yeni fırsatlar yaratmaya devam edecekler” diye konuştu.