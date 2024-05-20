İlk çeyrek işsizlik verilerini değerlendiren Allservise Yönetim Kurulu Başkanı ve İK yöneticisi Ebru Akyüz, TÜİK verilerine göre 2024 ilk çeyrekte işsizlik oranında yüzde 0,1’lik bir düşüş gerçekleştiğini anımsatarak, "Her ne kadar tek başına bu veri düşük bir oran olarak gözükse de bence bu veriyi umut verici kabul etmek lazım" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 105 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8 kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak tahmin edildi. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşsizlik verilerini değerlendiren Allservise Yönetim Kurulu Başkanı ve İK yöneticisi Ebru Akyüz, veriler ışığında kamunun istihdam ve piyasayı destekleyici uygulamalarıyla birlikte genel ekonomik görünümün pozitif yönlü hareketinin devamlı olacağına inandığını kaydetti.

İstihdam piyasasının canlı olduğunu ancak ekonomik şartların firmaları zorladığını söyleyen Ebru Akyüz, firmaları istihdamı azaltmak yerine operasyonel giderleri azaltmaya yönlendirdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı; “Allservice olarak farklı sektörlere yönelik istihdam sağladığımız için açıkçası personel havuzlarınızı sürekli güncel tutuyoruz. Buradaki stratejimiz istihdam ofislerinden online CV almak yerine Türkiye'nin yedi bölgesinde kariyer uzmanlarımız birebir mülakat yaparak seçme yerleştirme yapıyor. Bu konuda kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerle entegre çalışıyoruz. Şu anki piyasa koşullarında şirketlerin eğilimi kamuda olduğu üzere tasarrufa yöneliktir. Biz çözüm ortağı olduğumuz firmalarla bu tasarruf hedeflerini gerçekleştirmek için istihdam azaltmak yerine diğer operasyonel giderlerin azaltılmasına yönelik stratejiler sunuyoruz.”

Akyüz, şu an personel istihdamında yaşanan en büyük problem Z kuşağının çalışma hayatına entegre edilmesi olduğuna dikkat çekti.