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İhbar üzerine harekete geçen ekipler, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunu bölgeye sevk etti.

İçinde 8 kişinin olduğu öğrenilen özel teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine durum Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirildi.

İstanbul açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen içinde 8 kişinin bulunduğu özel tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde içinde 8 metre boyundaki tekne makine arızası yaptı.

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