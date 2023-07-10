İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Orman Bakanlığı tarafından satışa çıkarılan Adalar’daki tesisi satın alıp, İstanbulluların ve turistlerin kullanımına açtı.İSTANBUL (İGFA)

Açılışta İmamoğlu’na eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte CHP İstanbul milletvekili Ali Gökçek ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de eşlik etti.

Otel Büyükada’nın ilk müşterileri ise, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) özel bir firma ile birlikte gerçekleştirdiği, “Cumhuriyet’in Kızları İsterse Yapar” projesine katılan 100 kadın oldu. Proje, denizle buluşmamış 100 kadını, Cumhuriyet’in 100. yılında denizle buluşturmayı amaçlıyor.

NASIL ULAŞILIR?

Büyükada'ya Bostancı'dan 40 dakika, Maltepe'den 20 dakika, Kadıköy'den ise 1 saat 10 dakika süren deniz yolculuğuyla ulaşılabilir. Ayrıca, Kabataş-Beşiktaş-Eminönü'nden kalkan tarifeli seferlerle 1 saat 40 dakika süren bir seyahat sonrası Büyükada'ya varılabilir. Büyükada merkezden BA-4 Maden İETT elektrikli araçlarıyla veya ada taksileriyle 10 dakikalık bir mesafe kat edilerek otele ulaşılabilir. Alternatif olarak, deniz taksi kullanarak doğrudan otel iskelesine ulaşmak da mümkündür.