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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre yerel kar yağışlarının, Salı günü öğle saatlerine kadar çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olmasının beklendiğini duyurarak, İstanbulluları uyardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren (17.00) karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışı geçişleri etkili oldu. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle Silivri ve Çatalca’nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı zaman zaman 2-5 cm olarak ölçüldü.

Bugün öğleden sonra Avrupa yakasının batısında kalan ilçeler (Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece) ile Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde (Çekmeköy, Şile ve Beykoz) kar, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı geçişleri olurken, Salı günü öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile birlikte ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği tahmin edildiğini duyurdu.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için kış şartlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 11 bin 812 personel ve 3 bin 62 araç- iş makinesi ile görev yaptığı kaydedildi.

Ayrıca Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan 29 birim ile yürütülen çalışmalarda, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları, trafik kamera görüntüleri ve alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmaları gerçekleştiriliyor.