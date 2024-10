Bakırköy Belediyesi, Nisan-Ekim ayları arasında 637 can dostumuzun tedavisini sağlarken 37 can dostumuzu da yeni yuvasına kavuşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği ekipleri, can dostlarının korunması ve sağlıklı koşullarda yaşaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelir gelmez koşullarını iyileştirdiği Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 637 can dostumuzun tedavisi sağlandı.

Veteriner ekipleri, 706 kedi ve köpeğe kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirirken, 37 can dostumuzu da yeni yuvalarına kavuşturdu. Merkezde 249 can dostumuzun bakımına devam ediliyor.