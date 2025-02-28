Ülkenin kanayan yaralarından biri olan deprem konusunda harekete geçen Bakırköy Belediyesi, çok sayıda çalışmaya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Deprem bölgesi olan Bakırköy’de büyük önem arz eden ve Başkan Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ivedilikle kurulan Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, kısa sürede çok iş başardı.

Afet konusunda ilk olarak toplum bilinci oluşturmanın önemine yoğunlaşan müdürlük ekipleri, ilçede genelindeki 15 mahalle, 5 eğitim kurumu ve 1 bakım evinde ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’ düzenledi. Düzenlenen eğitimlerden 1282 kişi faydalandı. Ayrıca belediye binasında düzenlenen ve canlı olarak vatandaşlarla paylaşılan “Deprem Güvenli Kent Bakırköy” paneli ile alanında uzman isimler afet yönetimi ve kentsel dönüşüm planlama politikaları hakkında kritik bilgiler verdi. Deprem farkındalığını artırmak için gece gündüz çalışan müdürlük, afet ve acil durum broşürlerinin yanı sıra deprem öncesi ve sonrasında hanelerde aile planlaması için afet ve acil durum kitapçığı dağıtımları da gerçekleştirdi.

Bakırköy’de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün kurulmasından sonra İBB’de yeni imar planları kabul edilmişti. İBB meclisinde kabul edilen parsel birleştirme şartı aranmayan yeni imar planı sayesinde Bakırköy’de hızlı ve güvenli kentsel dönüşüm yapılacak. Bu amaçla vatandaşları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla ‘Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’ kuruldu. Kentsel dönüşüme ilişkin tüm süreçlerin ele alındığı ‘Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi’nde İBB ve diğer kurumların dönüşüme katkıları, riskli bina tespitinden inşaat yapımına kadar tüm konularda vatandaşlara destek olunuyor.

BAKUT HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma (BAKUT) ekibi, afetlere karşı yetkinliklerini artırarak güçlenmeye devam ediyor. AFAD tarafından verilen eğitimlere katılarak 'Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon' inceleme süreci tamamlanan ve başvurusu olumlu olarak değerlendirilen ekip, ‘Hafif Seviye’ de akredite oldu. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir üst seviyeye geçebilmek için başvurularını tamamlayan BAKUT, “Enkazda Arama Kurtarma Eğitici Eğitmen Kursu” alarak yaşanacak herhangi bir afet durumunda hızlı ve etkili müdahale sağlayabilme konusunda daha da gelişti.

Olası bir deprem durumunda kullanılacak olan 18 afet istasyonunun da eksiklerini gideren belediye ekipleri, ilçe genelindeki 102 toplanma alanında da iyileştirme çalışmaları planlıyor.