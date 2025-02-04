İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından eğitim alanında artırılan çalışmalar kapsamında Bakırköy’e yeni bir etüt merkezi kazandırıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, eğitim alanında verdiği desteği artırmaya devam ediyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun öğrencilerin daha aydınlık bir geleceğe adım atması için gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisi daha eklenerek ilçeye bir etüt merkezi kazandırıldı. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içinde bulunan etüt merkezinin açılışınaİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışın ardından etüt merkezini gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ovalıoğlu daha sonra gençlerle buluşarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“Gençlerimizin geleceği yalnızca onların meselesi değil, ülkemizin yarını, kaderi ve varoluş mücadelesidir”

Etüt merkezinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bugün gençlerimize fırsat eşitliği sunacak güzel bir başlangıç yapmak üzere hep birlikte Atatürk Spor ve Yaşam Köyümüzdeyiz. Ülkemizin son 20 yılda yaşadığı sıkıntılı dönemin en ağır faturasını maalesef çocuklarımız ve gençlerimiz ödüyor.

Ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerle eğitimde fırsat eşitsizliği her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. Görüyoruz ki gençlerin ufku daraltılıyor, gelecek umutları ellerinden alınıyor. Gençlerimizin geleceği yalnızca onların meselesi değil, ülkemizin yarını, kaderi ve varoluş mücadelesidir.

İşte tam da bu yüzden Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri olarak tüm zorluklara rağmen gençlerimize hep beraber sahip çıkıyoruz. Şüphesiz bu çabanın arkasında Atatürk'ün o eşsiz vizyonu var. Atamız kalkınmış bir Türkiye'nin ancak eğitimli kuşaklarla mümkün olacağını biliyordu ve bu yüzden devrimlerinin temelini eğitim reformları üzerine kurdu. O gün atılan devrim adımları bugün de bizlere yol gösteriyor” diye konuştu.

“Gençlerimizin umutlarını büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Gençlerin her koşulda yanlarında olacaklarını ve eğitim alanındaki çalışmalarını her geçen gün artıracaklarını belirten Başkan Ovalıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bakırköy Belediyesi olarakeğitimdensağlığa, kültür ve sanattan spora enerjimizin büyük bir bölümünü gençlerimiz için harcıyoruz.

Bugün resmi açılışını yaptığımızBakırköy Belediyesi Etüt Merkezi bu ortak mücadelenin ve kararlılığında bir parçasıdır. Biliyoruz ki ülkemizin geleceği gençlerimizin hayallerinde ve ideallerinde saklı. Onların umutlarını büyütmek, yeteneklerini desteklemek, hak ettikleri fırsatlara erişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Laik, çağdaş ve bilimsel eğitimi savunarak her koşulda yanlarında olacağız. Ülkemizin aydınlık ve mutlu geleceği için bu mücadelemizdenasla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu mücadele sadece eğitim mücadelesi değil aynı zamanda eşitlik, özgürlük ve geleceğimizi geri kazanma mücadelesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, etüt merkezimizin gençlerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Bakırköy'ümüze, İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum”