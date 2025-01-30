Öğrencilerin temiz ve hijyenik bir alanda eğitim alabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Bakırköy Belediyesi, sömestir tatilinin başlaması ile birlikte ilçe genelindeki okulları dip köşe temizleyerek yeni eğitim öğretim dönemine hazırladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından öğrencilerin temiz ve sağlıklı bir alanda eğitim alabilmeleri için çalışmalarını artıran Bakırköy Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırladı. Sömestir tatilinin başlaması ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri, ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liseleri dip köşe temizledi. Tatil boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında okulların camları, sıraları ve yerleri titizlikle süpürülüp silindi. 3 Şubat Pazartesi günü dönemin ilk zilinin çalacağı okullar, geleceğin teminatı öğrenciler ve öğretmenler için pırıl pırıl bir hale getirildi.

“TEMİZ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA ÖĞRENİM GÖRMEK ÇOCUKLARIMIZIN HAKKI, BİZİM DE SORUMLULUĞUMUZDUR”

Öğrencilerin sağlığının öncelikleri olduğunun altını çizerek çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, “Okullar, çocuklarımızın eğitim aldığı ve sosyalleştiği en önemli alanlardır. Temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda öğrenim görmek onların hakkı, bizim de sorumluluğumuzdur. Bakırköy Belediyesi olarak, çocuklarımız için okullarımızı daha yaşanılabilir bir hale getirebilmek adına biz de katkı sağlıyoruz. Çünkü temiz bir okul, umut dolu bir geleceğin teminatıdır. Temiz okul, gülen çocuklar, aydınlık bir gelecek!” diye konuştu.