İstanbul Bakırköy Belediyesi, 2025’e sayılı günler kala kentin dört bir yanını ışıklarla süsledi. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan görsel şölen, yılbaşı ruhunu yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - Yeni yıla az bir zaman kala Bakırköy’de hazırlıklar tamamlandı. Meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmaları ile kent ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Görsel bir şölenle buluşan vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte yeni yıl coşkusunu yaşamaya şimdiden başladı. Birçok kültüre ev sahipliği yapan Bakırköy rengârenk haliyle 2025’e girerken de mutluluğun ve beraberliğin adresi olacak.

“Yılbaşı Panayırı”nda kadın emeği parlıyor

Bakırköy Belediyesi’nin General Şükrü Kanatlı Caddesi’nde kurduğu ‘Yılbaşı Panayırı’ büyük ilgi gördü. İlçenin en işlek noktalarından biri olan caddede yeni yıl ruhunun yaşanmasının yanı sıra, kadın emeği de unutulmadı. Panayırda kurulan ‘Kadın Emeği’ stantlarında, el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı. Yeni yıla girerken emekçi kadınların da düşünüldüğü stantları da gezen Başkan Ovalıoğlu, her zaman eşit hizmet için vatandaşların yanında olacaklarının vurgusunu yaptı.