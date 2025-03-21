Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını artıran Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle hijyen kuralları, son kullanma tarihi, gramaj uygunluğu, fiyat etiketi ve kasa-reyon fiyat uyuşmazlıkları kontrol edildi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların bayram alışverişlerini sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için marketlerde ve unlu mamuller üreten işletmelerde titiz bir inceleme yapan Bakırköy Zabıtası, raflarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

Reyon fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını denetleyen ekipler, fırınlarda yapılan denetimlerde ekmeklerin belirlenen standartlara uygun olup olmadığını değerlendirerek gramajlarını tarttı. Hijyen kuralları konusunda yürütülen detaylı çalışmanın ardından, işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunularak tespit edilen olumsuzluklar karşısında gerekli işlemler başlatıldı. Bakırköy Zabıtası, halkın güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.