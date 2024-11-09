Bakırköy Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda; kültürel miraslar için İBB, cinsiyet eşitliği için Marmara Belediyeler Birliği ile iş birliği yapılması ve 25 yaş altı gençlere ücretsiz tiyatro bileti başta olmak üzere birtakım kararlar alındı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbulö Bakırköy Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantının gündem maddelerinden biri, gençlere ücretsiz tiyatro biletiydi. Başkan Ovalıoğlu’nun, “Bakırköy Kültür ve Sanatın Başkenti Olacak” vaadi doğrultusundaki çalışmalar kapsamında Bakırköy Belediyesi Tiyatroları’nda oynanacak oyunların sahnelenmesine 1 saat kala boş koltuklar, 25 yaş altı gençlere ücretsiz olacak. Ayrıca 2025 yılında sahnelenecek oyunların bilet fiyatlarına da zam yapılmama kararı alındı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi, yüzlerce yıllık tarihe sahip Bakırköy’ün tarihi ve kültürel varlıklarıydı. Bu varlıkların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı (İBB Miras) ortaklığında çalışmalar yapılması için karar alındı. Karar kapsamında imzalanacak protokol ile Bakırköy’ün miras alanlarının geleceğe aktarılması için etkinlikler, çalıştaylar ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Kentsel sit alanlarında hızlı tarama teknikleri ile yapılacak güçlendirme ve restorasyon konularında vatandaşların bilgilendirilmesi için “Miras Ofisleri” kurulacak. Ayrıca ilçedeki tarihi yapıların da kentin dokusunu ve estetiğini koruyacak şekilde güçlendirilmesinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Çevre dostu bir anlayışla hizmetlerini sürdüren Bakırköy Belediyesi, Avrupa Birliği’nce başlatılan ve dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji girişimi olan “Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Convenant of Mayors) kapsamında, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na (SECAP) imza atacak. Hazırlanan bu plan ile sürdürülebilir ve düşük maliyetli enerji sağlayan, karbondan arındırılmış bir kent için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bakırköy’de Cinsiyet Eşitliği Planı uygulanacak

Her alanda eşitlik için çalışan Bakırköy Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği ile imzalayacağı iş birliği protokolü ile “Cinsiyet Eşitliği Planı”nı (CEP) uygulayacak. Bu plan doğrultusunda Bakırköy Belediyesi; eğitim, kapsayıcılık ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak farkındalık oluşturma, kapasite ve proje geliştirme gibi çalışmalar üzerine yoğunlaşacak. Bu çalışmaların sonucunda kurum genelinde cinsiyet eşitliği, yönetim ve liderlik konusunda cinsiyet dengesinin sağlanması hedefleniyor.

“Sıfır atık” için Küçükçekmece Belediyesi ile el ele

Bakırköy Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek için planlanan faaliyetler kapsamında ise Küçükçekmece Belediyesi ile ortak bir çalışma yürütecek. Bu çalışma ile Bakırköy’deki atıklar geri dönüştürülmek üzere Küçükçekmece ilçe sınırları içerisinde yer alan “1. Sınıf Atık Getirme Merkezi”ni kullanacak. İlçedeki atıkların ortak bir merkezde geri dönüştürülmesi, kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak.