İstanbul'da Bakırköy Belediyesi’nin, öğrencilere eğitim yardımı başvuruları 16 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi’nin, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında toplanan Eylül Ayı Meclis Toplantısında ilk ve orta öğretim ile lisede okuyan öğrencilere eğitim yardımı kararı alınmıştı.

Yardımın bir kereye mahsus olmadığını ifade eden Başkan Ovalıoğlu, eğitim-öğretim dönemini kapsayan 8 ay boyunca devam edeceğini belirtmişti. İlk ve orta okul öğrencilerine 900 TL, lise öğrencilerine ise 1250 TL olarak belirlenen eğitim yardımının başvuruları 16 Eylül Pazartesi(yarın) başlıyor.



Ailelerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını ifade eden Başkan Ovalıoğlu, “Çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için 8 ay sürecek bu yardımı başlattık. Eğitim dönemi boyunca bu desteği sağlayan tek ilçe olmanın yanı sıra Bakırköy’ümüzün çocuklarının ve ailelerin yanında olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Gerekli şartları sağlayan ailelerimizin yardıma başvurmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim Yardımı için başvurular 4 Ekim 2024’e kadar devam edecek. Şartları öğrenmek isteyen vatandaşlar, Bakırköy Belediyesi’nin www.bakirkoy.bel.tr adresinden bilgi edinebilecekler.