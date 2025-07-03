İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, yaş almış bireyler için sosyal, fiziksel ve dijital destek sunacak “Emekliler Evi”ni Ayamama Yaşam Vadisi’nde faaliyete geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, yaş almış vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla Ataköy 7-8-9-10. Kısım’daki Hanımeli Çiçeği Sokak’ta “Emekliler Evi”ni hizmete açtı.

Ayamama Yaşam Vadisi’ne komşu merkez, 80-100 kişiye aynı anda hizmet verebilecek.

Eğitim, atölye ve seminer gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak olan merkezin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarih öğretmeni Ülkü Çalış, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, CHP İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“SOSYALLEŞME VE ÜRETME MEKÂNI”

Açılışta konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Emekliler Evi’nin dinlenme, sosyalleşme, üretme ve paylaşma merkezi olacağını vurguladı.

TÜİK 2023 verilerine göre Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun 8,7 milyonu aştığını, Bakırköy’de bu oranın yüzde 15,5 olduğunu belirten Başkan Ovalıoğlu, “Yaş almış komşularımıza daha çok destek sunmalıyız. Demans ve Alzheimer riskini azaltmak için sosyalleşme önemli. Burada çay sohbetlerinden dijital okuryazarlık eğitimlerine kadar birçok etkinlik olacak. Kuşaklar arası bağlar güçlenecek” dedi.

ÇINAR VE ZEYTİN AĞACI SEMBOLÜ

Açılışta vatandaşlarla birlikte çınar ve zeytin ağaçları dikildi. Başkan Ovalıoğlu, “Çınar bilgelik, zeytin barış ve bereket sembolü. Bu ev, uzun ömrün ve dayanışmanın merkezi olsun” diyerek Nazım Hikmet’in “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine” dizelerini anımsattı.

Merkezin Ayamama Yaşam Vadisi’nde yer almasının önemine değinen Ovalıoğlu, İBB ile uyum içinde modern yaşam alanları üretmeye devam edeceklerini söyledi.