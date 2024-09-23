İstanbul'da Bakırköy Belediyesi’nin, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında toplanan Eylül Ayı Meclis Toplantısında ilçede yaşayan ve gerekli kriterleri sağlayan emekli vatandaşlara bir kereye mahsus 5 bin TL pazar desteği kararı alınmıştı. 5 bin liralık liralık pazar desteği başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yerel belediyenin emeklilere pazar desteği başvuruları başladı.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, sosyal belediyecilik ilkesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardımların devam edeceğini ifade etti.

Ağır ekonomik krizin yarattığı zorlukları, yaşantımızın her alanında hissettiklerini kaydeden Başkan Doç. Dr. Ovalıoğlu, "Bu süreçten en çok etkilenen kesimlerden biri de şüphesiz emeklilerimiz. Yıllarca emek ve gayretle çalışarak geleceğimizi kurmak için çalışan büyüklerimizle mahallerimizde, sokaklarımızda, evlerinde bir aradayız; onların dertlerini dinliyoruz. Biliyoruz ki geçim sıkıntısı nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyorlar. Bu zor koşullarda sizlere bir nebze olsun nefes aldırabilmek için, Bakırköy Belediyesi olarak 5 bin lira Pazar Desteği sunma kararı aldık. Desteğimizin, özellikle gıda gibi acil ve öncelikli ihtiyaçlarınızı karşılamada yardımcı olmasını diliyoruz. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bu yüzden daima yanınızda olmaya ve imkânlar ölçüsünde destek sunmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

11 Ekim 2024’e kadar devam edecek pazar desteği için şartları öğrenmek isteyen vatandaşlar, Bakırköy Belediyesi’nin www.bakirkoy.bel.tr adresinden bilgi edinebiliyor.