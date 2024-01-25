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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ’ın hak sahipleriyle anlaşarak dönüşüm sürecini başlattığı 111 hak sahibinden oluşan İş Bankası Mensupları Sitesi’nin temel atma törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - ‘İstanbul Yenileniyor’ platformu ile birçok bölgede çalışmalar yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Bakırköy ilçesinde bulunan 1968 yapım tarihli İş Bankası Mensupları Sitesi’nde hak sahipleri ile anlaşarak dönüşüm süreci başlattı.

Uzlaşının ardından 55 yıllık depreme dayanıksız yapıların kontrollü yıkımı yapıldı. Hak sahiplerini yeni, depreme dayanaklı ve modern konutlarına kavuşturacak süreçte temel atma aşamasına gelindi. Projenin temel atma töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Törende Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile hak sahipleri de hazır bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt törende birer konuşma yaptı.

“İNSANINI YAŞATAN, DEVLETİNİ YAŞATIR”

İmamoğlu konuşmasında, İstanbul'da en önemli konunun riskli konutları güvenli, depreme dayanıklı, çevreye dost yapılara dönüştürme yolunda hızlı hareket etmek olduğunu kaydederek, "İş Bankası Mensupları Sitesi de bunlardan bir tanesi. Daha önce yine bir başka bölümünde ilgili temel atmış ve yola çıkmıştık. Bugün de burada 111 hak sahibinden oluşan İncirli parselinde temel atıyoruz. Baktığımızda 800 vatandaşımızın yaşadığı bir komplekste yeni bir yaşamın daha dayanıklı ve daha güçlü bir şekilde depremde korkulan değil, güvenli yuvalarında yaşama dönüştüren bir başlangıcı sağlıyoruz. İstanbul'u düşününce bu yaptığımız şey ölçek olarak küçük bir iş gözükebilir. Ama işte 800 canı bir tehditten kurtarmak diye baktığınızda Allah korusun yaşadığımız son depremde bir sitede bile kaç canı kaybettiğimizi, nasıl bizi acıya boğduğunu düşündüğümüzde bu tür atılan her adımın aslında ne kadar büyük bir iş olduğunu daha iyi kavrıyoruz" diye konuştu.

Proje ile 800 insanın güvenli yuvasına katılacağını belirten Başkan İmamoğlu, 1999’dan itibaren yönetilen kentsel dönüşüm sürecini eleştirdi.

Yerel seçim öncesi yine tutulmayacak sözlerin verildiğini kaydeden Başkan İmamoğlu, “Yine aynısını yapacaklar. Ama herkes şunu biliyor; ekonomiyi yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Çok net” dedi.

16 milyona eşit hizmet anlayışının temsilcisi olmaya devam edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Biz gerçek temeller atarız. Gerçek projeleri anlatırız. Seçimden önce 50-100 metre ray döşeyip üstünde tramvay gezdirmek için trafo getiren anlayıştan değiliz. Ya da seçimden önce bir köşeye, bir temel atıp üstüne beton döküp ‘o ne güzel beton’ diye konuşanlardan değiliz. Biz gerçek iş üreten halkını mutlu etmeye çalışan ve her şeyi gerçek bir şekilde sizlere gösteren şeffaf demokratik bir anlayışın bireyleriyiz. Hepimizin yolu açık olsun. İstanbul hepimizin olmaya devam edecek” diye konuştu.