İstanbul Bakırköy Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu’nun düzenlediği “Seminer ve İstişare Toplantısı”na ev sahipliği yaptı. Alanında uzman kamu avukatları ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda yerel yönetimlerde iş hukukuna ilişkin idari ve adli yargı sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da “Marmara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu Seminer ve İstişare Toplantısı”, Bakırköy Belediyesi konferans ve eğitim salonunda gerçekleşti. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Av. Uğur Dündar ve Bakırköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Sinan Derman’ın katıldığı toplantı, alanında uzman kamu avukatları ve akademisyenleri ağırladı. Yerel yönetimlerde iş hukukuna ilişkin idari ve adli yargı sorunlarının imar hukuku ve kamulaştırma konuları üzerinden ele alındığı programda çözüm önerileri de görüşüldü. İki bölümden oluşan toplantının ilk bölümünde, Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Av. Ali Rıza İlgezdi “Belediye Uyuşmazlıklarında İdari Yargı ve Uygulama Sorunları” konusu ile açılışı gerçekleştirdi. Programa canlı bağlantı ile katılan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gül Üstün ise, “İmar Hakkı Transferi: Hukuki Niteliği ve Türk Hukukundaki Görünümü” konusunda bir sunum yaptı. Soru cevap bölümünün ardından Ataşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Serkan Batak, “İmar Hukukunda Yıkım ve İmar Para Cezaları” konusunda bilgilerini aktardı.

Başkanlığını, Bakırköy Belediyesi CHP Meclis üyesi Av. Fatma Selen Kocaoğlu’nun gerçekleştirdiği ikinci oturumda ise ilk konu “Belediye Uyuşmazlıklarında Adli Yargı ve Uygulama Sorunları” idi. Maltepe Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Etem Saba Özmen’in “Kamulaştırma Hukuku-Kamulaştırmasız El Atma” konusunda deneyimlerini paylaştığı konuşma soru cevap ile devam etti. “Belediyelerde Alt İşverenlik Uygulaması”nın Kadıköy Belediyesi KASDAŞ Hukuk Müşaviri Av. Şivan Kaya tarafından ele alındığı toplantı, gerçekleştirilen genel değerlendirmeler ile sona erdi.