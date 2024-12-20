İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, vatandaşların ulaşımını daha konforlu bir hale getirmek için ring seferleri başlatıyor. Düzenlenen seferler ile vatandaşlar Yeşilköy ve Yeşilyurt güzergâhları arasında ücretsiz ulaşımla buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar ile ulaşım sorun olmaktan çıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep üzerine Yeşilköy ve Yeşilyurt Mahalleleri arasında ücretsiz ring seferleri başlatılıyor.

23 Aralık 2024 tarihi itibariyle başlayacak olan seferler, hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Saat başı kalkacak olan 16 kişilik ring aracı, Yeşilköy Çiroz mevkiinden başlayarak Yeşilyurt Merkez’e kadar 14 durakta hizmet verecek. Hayata geçirilen bu hizmet ile vatandaşlar hem daha konforlu bir ulaşıma kavuşacak hem de maddi anlamda tasarruf elde edecek.

Ücretsiz ring seferleri ile Bakırköy’de ulaşımı sorun olmaktan çıkaracaklarını ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ilçe genelinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.