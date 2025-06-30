İstanbul'da Bakırköy Belediyesi’nin 7-15 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak sunduğu “Yaz Spor Okulları” başladı. Çocukları yaz boyunca Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde 8 farklı branşla buluşturacak spor okulunun meşalesini Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve milli sporcu Müşerref Özdemir yaktı.İSTANBUL (İGFA) - Spora ve sporcuya destek vermek, çocuklara verimli bir yaşam sunmak amacıyla Bakırköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği “Yaz Spor Okulları” Bakırköy'de coşkulu programla başladı.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde çok sayıda çocuğu ve ailesini ağırlayan program, etüt merkezinde resim kursuna giden öğrencilerin yaptığı eserden oluşan bir sergiyle taçlandı.

Programa katılarak minik sporcularla tek tek ilgilenen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bakırköy Belediyesi Yaz Spor Okulları”nın meşalesini milli karateci Müşerref Özdemir ile birlikte yaktı. Bakırköy’de yetişecek onlarca çocuğun hep birlikte “Sporcu Andı” okuduğu programda, karate-kata sporcularının etkileyici performansı ve halk oyunu gösterisi coşku dolu anlara sahne oldu.

Startı verilen yaz spor okulunda 7-15 yaş arasındaki çocuklar; basketbol, voleybol, cimnastik, futbol, karate, modern dans, satranç ve tenis olmak üzere 8 farklı branşta ücretsiz eğitim almanın yanı sıra, sosyal yönlerini geliştiren programlarla da buluşacak.