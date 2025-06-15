İstanbul'da Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği “YenidenFest”, ikinci el ürünlerin yeni sahipleriyle buluştuğu çevre dostu bir festivalle kapılarını açtı; 100 tezgâhta yüzlerce ürün sergilendi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla “YenidenFest” alışveriş festivalini hayata geçirdi.

“Keşfet, tasarruf et, yeniden kullan” sloganıyla Bakırköy Belediyesi Ana Hizmet Binası yerleşkesinde düzenlenen festival, ilk gününde yoğun bir katılımla karşılandı. İyi durumdaki ikinci el ürünlerin çöpe gitmesini önleyerek ekonomik değere dönüşmesini sağlayan etkinlik, paylaşım ekonomisini destekleyen bir platform sundu.

100 TEZGÂHTA ÇEŞİT ÇEŞİT ÜRÜN

Festivalde kurulan 100 tezgâhta, oyuncaktan kıyafete, çantadan süs eşyasına, ayakkabıdan ev eşyasına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilendi. Bilinçli tüketiciler, bu tezgâhlarda hem uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını karşıladı hem de sürdürülebilir yaşam bilincine katkıda bulundu. Çocuklar için oluşturulan oyun alanı ise festivali renklendirdi.

Festivali ziyaret eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, etkinliğin çevresel ve ekonomik önemine dikkat çekti.

Başkan Ovalıoğlu, “YenidenFest, paylaşım ekonomisinin gücünü ortaya koyuyor. Sürdürülebilir yaşam ortak sorumluluğumuz. Bu festivalle vatandaşlar uygun maliyetle ihtiyaçlarını karşılarken toplumsal bilincin parçası oluyor. Yerel ekonomiyi ve komşuluk ilişkilerini güçlendiriyoruz. Çevreye duyarlı, adil ve katılımcı bir kent için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.