Eğitim alanında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bakırköy Belediyesi, ücretsiz "LGS ve YKS'ye Hazırlık" kursları için kabul sınavı gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlara girmek isteyen öğrenciler, 28 Şubat tarihine kadar Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde bulunan Etüt Merkezi’ne müracaat edebilir.

Bakırköy Belediyesi, gençlerin gelecekleri için attıkları her adımda yanlarında olmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içinde yeni hayata geçirilen Etüt Merkezi çalışmalarına başladı. Merkezde ücretsiz olarak verilecek olan 8. sınıflara yönelik LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kursları için kabul sınavı gerçekleştirilecek. 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlara son başvuru tarihi 28 Şubat. Öğrenciler, Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde bulunan Etüt Merkezi’ne müracaat ederek kabul sınavı başvurusunda bulunabilir.