İstanbul Bakırköy Belediyesi, vatandaşları Evrensel Koro ile bir araya getirdi. Şef Fuat Özdener yönetimindeki koronun Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği popüler müzik konseri yoğun ilgiyle karşılaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam eden Bakırköy Belediyesi, unutulmayacak bir konser programına daha imza attı. Evrensel Koro’nun Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği popüler müzik konseri dinleyenlere eğlence dolu bir akşam yaşattı. Şef Fuat Özdener yönetimindeki Evrensel Koro, popüler müziğin en sevilen eserlerini seslendirdi. Popüler müziğin ritmiyle buluşan çok sayıda vatandaş, konserden büyük bir keyif ve mutlulukla ayrıldı.