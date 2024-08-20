Akıllı şehir vizyonuyla İstanbul’u geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM, iş dünyasının Oscar’ı kabul edilen ve dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Stevie-International Business Awards’tan 7 ödül aldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbulkart’ın yalnızca toplu ulaşımda değil şehrin her noktasında geçerli bir ödeme aracına dönüşümü ve İstanbulkart Mobil’in fintek yolunda kat ettiği adımlarla çok sayıda ödülün sahibi oldu.

Bugüne kadar fintek sektöründe kilit bir oyuncu olarak konumunu güçlendiren ve birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan BELBİM şimdi de Stevie International Business Awards ile uluslararası arenada başarısını kanıtladı.

7 ÖDÜL BİRDEN

Her geçen gün kalabalıklaşan şehir hayatını kolaylaştırmak, sürdürülebilir ve kapsamlı şehirlerin oluşmasına destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden BELBİM, Stevie International Business Awards’ta (IBA) 7 ödülün sahibi oldu.

“Yılın Şirketi” kategorisinde Altın Ödül, “Taşımacılıkta Finansal Hizmetler” alanında Altın Ödül, “Kamu Kuruluşları” alanında Bronz Ödül, “Yılın En İnovatif Şirketi” kategorisinde Bronz Ödül, “Fintek Çözümleri” alanında Altın Ödül, “Ödeme Çözümleri” alanında Gümüş Ödül, “Yılın Teknoloji Lideri” kategorisinde BELBİM CEO’su Nihat Narin ödül sahibi oldu.

YILIN TEKNOLOJİ LİDERİ ÖDÜLÜ BELBİM GENEL MÜDÜRÜ’NE

BELBİM’in başarılarına vizyonuyla geniş katkı sağlayan ve dijitalleşme yolculuğunda imzası bulunan, “Yılın Teknoloji Lideri” seçilen İBB Parekende Grup Başkanı ve BELBİM Genel Müdürü Nihat Narin, kazanılan ödüllerle ile ilgili “Alınan bu ödül, markamızın geçirdiği dönüşüm sürecini, İstanbulkart’ı, İstanbulkart Mobil’i ve megakent İstanbul’da sunduğumuz hizmetleri global ölçekte anlatma fırsatı veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin benimsediği genç, dinamik bakış açısı ve akıllı şehir vizyonuyla kullandığımız teknolojileri kullanıcı dostu hale büründürmek adına örnek teşkil eden projeler geliştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren İstanbulkart’ın geçirdiği dönüşüm sürecini başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’na ve sosyal belediyecilik bilinciyle çalışan ekiplerimize borçluyuz. Bu ödül BELBİM’in marka itibarını ve prestijini artırırken bize uluslararası arenada iş birlikleri sağlama şansı da verecektir. İstanbullulara ödüllü hizmetler sunmaktan son derece mutluyuz” diye konuştu.