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İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 85. yıldönümünde, ilçede gün boyu gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle andı

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçede gün boyu gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle anıldı. Program, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’nda Çelenk Koyma Töreni ile başladı. Saat 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Beylikdüzü’nde de siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Hanımeli Sergi Alanı’nda “Dolmabahçe’den Anıtkabir’e” fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’e nakledildiği törene ait fotoğrafların yer aldığı eserlerden oluşan sergi, 19 Kasım Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak. Günün devamında ise Murat Çavga BAKSM Ayşen Gruda Sinema Salonu’nda “Benim Adım Atatürk” kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

İLK VE EBEDİ BAŞKOMUTAN

Gün boyunca süren anma etkinliklerine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün 85’inci yıl dönümünde, onu şükran ve rahmetle anıyoruz. Hepimiz bir çift mavi göze bakmalı ve bunun kıymetini bilmeliyiz. Özgürlük ve barış içinde bu ülkede her sabah doğan güneş, O’nun doğuşudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiç eğilmediği için biz halen ayaktayız. O, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve ebedi başkomutanıdır. O’nu anmak O’nun fikirlerini ölümsüzleştirmektir. Yolundan asla dönmemektir ve böyle anmanın çok değerli ve gerçek olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Günün sonunda ise Beylikdüzü Halk Müziği Topluluğu, Beylikdüzü Çok Sesli Çocuk Korosu, Beylikdüzü Sufi Meşk Topluluğu ve Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu tarafından Nesiller Boyu Mustafa Kemal Atatürk’ü Anmak “Selanik’ten Yemen’e Atatürk’ün Sevdiği Türküler” konseri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde gerçekleşti. Öte yandan Beylikdüzü’nde geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Yakuplu Evlat Camii, Gürpınar Merkez Camii, Kavaklı Merkez Camii, Kuvayi Milliye Camii, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi ile Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi’nde mevlit ve gülbenk okutularak lokma dağıtımı yapıldı.