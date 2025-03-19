İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı.

Başkan Çalık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı.