Beylikdüzü Belediyesi, bu kış da maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara yakacak desteğinde bulundu. Hizmet kapsamında sosyal incelemesi tamamlanan 80 aileye birer ton kömür, ücretsiz olarak ulaştırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 80 aileye birer ton kömür desteğinde bulundu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeleri yapılan ailelere kömürleri, ücretsiz olarak ulaştırıldı.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapanyetkililer, hizmetle ilgili detaylı bilgi almak ve talep formu oluşturmak için Beylikdüzü Belediyesi’nin 444 09 39 numaralı çağrı merkeziyle iletişime geçilebileceğini ya damahalle muhtarlıkları ileKadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen müracaatta bulunulabileceğini belirtti.