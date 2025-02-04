İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin 2022 yılında başlattığı ve tüm Türkiye’ye yayılan “Beylikdüzü Beslenme Saati” uygulamasında 2024-2025 eğitim öğretim yılının yeni dönemi başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin 2022 yılında hayata geçirdiği ve tüm Türkiye’ye örnek olan “Beslenme Saati” uygulamasında 2024-2025 eğitim öğretim yılının yeni dönemi başladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeni döneme ilişkin detayları Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’de gerçekleşen tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Programa;Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gürbüz Erdagöz, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ile ilçe protokolü, basın mensupları ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

“Bir çocuğun aç kalması siyaset üstü bir meseledir”

BAKSM Trakya Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beslenme Saati uygulamasının bir hak olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Çalık, Beslenme Saati uygulamasının herhangi bir siyasi görüşün ötesinde, çocukların temel haklarıyla ilgili olduğunu belirterek, “Beslenme Saati yardım değil, haktır! Kamu idarelerinde sorumluluk sahibi herkesin bunu önceliğine alması gerekir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e göre memleketimizi aydınlıkla donatacak olan çocuklarımızdır. Her adımda Atatürk’ün, bu millet için yaptıklarından ilham alan bizler de onun gösterdiği yolda, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Ancak Cumhuriyet Halk Partimizin ve diğer muhalefet partilerinin okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için Meclis’e sunduğu önergeler, maalesef iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Oysa bir çocuğun yatağa aç girmesinden hiçbir siyasi fikir fayda göremez, ama bir çocuğun mutluluğundan tüm millet fayda görür” şeklinde konuştu.

“Sosyal devlet ilkesini hayata geçiren kalıcı bir model”

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beslenme Saati uygulamasının yalnızca bir proje değil, sosyal devlet ilkesini hayata geçiren kalıcı bir model olduğunu da vurguladı. Başkan Çalık, bu uygulamanın köklü bir değişimin parçası olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul’da köklü bir değişim yaşandı. 2019 yılında pek çok proje hayata geçirildi, sosyal politikalar alanında ciddi atılımlar yapıldı.

Tüm bunlar aynı sosyal adalet anlayışının ürünleridir. Biz bu uğurda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Çalık, Beslenme Saati uygulamasının ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olduğunu da belirterek şunları ekledi, “İşte bu yüzden Beslenme Saati, bizim için alelade bir proje değildir. Hatta bir projeden öte, sosyal devlet ilkesini hayata geçiren kalıcı bir modeldir. Beslenme Saati, bizim ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın eşit şartlarda büyüdüğü bir düzen için attığımız somut bir adımdır. 2021’den bu yana 10 mahallemizde, yaklaşık 5 bin 675çocuğumuza toplam 600 bin adet beslenme çantası ulaştırdık. Çantaların üzerinde herhangi bir logo veya kurumsal imza yer almaz. Çünkü burada tek bir amacımız var, çocuklarımızın hayatındaki çok önemli bir eksiği kapatmak”

“Beslenme çantalarımız artık daha sağlıklı”

Beylikdüzü Belediyesi, yeni dönemde Beslenme Saati çantalarının içeriğini daha da zenginleştirdi. Başkan Çalık, bu yıl menüleri oluştururken Fonksiyonel Beslenme ve Bütünsel Sağlık Uzmanı Aslıhan Kaya’nın uzmanlığından faydalandıklarını hatırlatarak, “Çocuklarımızın beslenme çantalarını fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek şekilde titizlikle planladık. Artık çantalarımız çok daha nitelikli içeriklere sahip.” dedi. Beslenme Saati kapsamında hazırlanan beslenme çantalarında sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi temel gıdalar bulunuyor.

“Kalbi Türkiye’nin evlatlarıyla atan birileri var ve hep olacak”

Başkan Çalık, projenin sadece Beylikdüzü’nde değil, Türkiye’nin birçok farklı noktasında hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beslenme Saati’ni kendi ilçelerinde uygulayan belediyelere teşekkür eden Başkan Çalık, hedeflerinin ihtiyaç sahibi çocuk sayısının azalması olduğunu belirterek“İnanın, temennim bu projeyi uygulayan ilçelerin, illerin artması değil. Esas arzum, beslenme çantası verebileceğimiz ihtiyaç sahibi çocuk kalmamasıdır. Her ailenin kendi evlatlarına yetebildiği bir ekonomik düzenin kurulmasıdır. O güne kadar çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Çalık, konuşmasını “Bu topraklarda hiçbir çocuğun açlıkla mücadele etmediği, hiçbir ailenin çaresizlik içinde olmadığı bir düzeni inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.Bu ülkenin çocukları için çalışan, hiçbir ayrım yapmaksızın kalbi Türkiye’nin evlatlarıyla atan birileri var ve hep olacak.Beslenme Saati’ni ortak geleceğimiz adına atılmış dev bir adım olarak görüyoruz. Bir çocuğun gülümsemesi, toplumun en büyük umududur. O umudu çoğaltmak da bizlerin görevidir” diyerek tamamladı.

“Beyoğlu Belediyesi olarak aynı projeyi hayata geçirdik”

Programa katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de konuşmasında çocuk yoksulluğunun derinleştiğine dikkat çekerek,“Maalesef öyle bir düzende, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki merhametsizliğin, adaletsizliğin kol gezdiği ve bunun bedelini çocukların ödediği günlerden geçiyoruz. Böyle zamanlarda hep beraber sınanıyoruz. Bunun bedelini maalesef çocuklarımız açlıkla ödüyor.

Sayın Başkanımızın dediği gibi ‘Açlık ve yoksulluk hiçbir çocuğun kaderi olamaz!’ Sayın Belediye Başkanımız bunu sadece sözde bırakmamış, hayata geçirmiş, vücut bulmuş bir projeyle Beylikdüzü’nde çözdü”şeklinde konuştu. Başkan Çalık’ın sosyal belediyecilik anlayışını takdir eden Güney, Beyoğlu Belediyesi olarak aynı projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Sayın Başkanımız iyi bir belediye başkanı, iyi bir aile babası, iyi bir insan ve onun izlediği yolu biz de bu projeyle izledik.

Çünkü parolamız, bakış açımız ve dünya görüşümüz aynı. Biz de aynı hissiyatla şu an Beyoğlu’nda 2 bin 96 çocuğumuza Beslenme Saati hizmetini veriyoruz. Beyoğlu’ndaki 2 bin 96 çocuğumuz adına, tüm Beyoğlu halkı adına ve şahsım olarak Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.