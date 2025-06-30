İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Air Power Athletics sporunun uluslararası organizasyonuna ikinci kez ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya; Türkiye, Sırbistan, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılım sağladı.

Aletli Jimnastik kökenli bir spor olan Air Power Athletics şampiyonası, Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. 6 yaşından itibaren her yaştan sporcunun katıldığı şampiyonada, farklı yaş gruplarından sporcular dört ayrı kategoride yeteneklerini sergiledi. 4 ülkeden toplam 55 sporcunun katıldığı şampiyonada; Türkiye, Sırbistan, Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer aldı. Yarışmanın sonunda ise 7 Avrupa, 8 dünya şampiyonluğu ve 3 kez de dünya rekoru bulunan başhakem ve Air Power Athletics dünya şampiyonu Angela Kulagina, izleyicilere sürpriz bir gösteri yaptı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

“TÜRKİYE’DE DAHA FAZLA YER ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Türkiye Açık Air Power Athletics şampiyonasına katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu spor esneklik, disiplin, denge hareketlerinin aynı anda sergilendiği bir branş. Bu yarışmanın ilerleyen zamanlarda Türkiye’de çok daha fazla yer alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZE İKİNCİ KEZ DESTEK OLAN BELEDİYEYE VE ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Beylikdüzü Belediyesi’ne şampiyonadaki desteklerinden ötürü teşekkürlerini ileten organizasyon koordinatörü Mehmet Üzel ise “Bu spor Türkiye’de yeni gelişiyor. Artık katılımcı sayısı olarak ilerleme kaydediyoruz. Ayrıca bu spor dalı, sadece basit güç gerektirmiyor, konsantrasyon, denge ve sabır gerektiriyor. İkinci kez bize destek olan ve profesyonel şekilde bu organizasyonu yapmamızı sağladıkları için Beylikdüzü Belediyesi’nin tüm çalışanlarına ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.