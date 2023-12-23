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İstanbul Beylikdüzü Belediyesi spor müsabakalarında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla “Sporda Şiddete Hayır” konulu bir söyleşi düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü spor müsabakalarında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla “Sporda Şiddete Hayır” konulu bir söyleşi programı düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde düzenlenen söyleşiye Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, ilçe protokolü, futbol kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü A milli takımı eski yardımcı antrenörü Nedim Yiğit üstlendi. Eski UEFA kokartlı hakem Serkan Çınar, eski milli takım mentörü Prof. Dr. Turgay Biçer ve eski milli takım futbolcusu Tuncay Soyak’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte son zamanlarda spor müsabakalarında yaşanan şiddet ve buna yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, program sonunda yaptığı konuşmada Türkiye’de sporcuların yanı sıra seyircinin de şiddete başvurduğunu vurgulayarak, “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kitlesel sporlar bir sosyalleşme aracıdır. Bu sosyalleşme aracı kitlesel olarak yapılınca da siyasetin ve toplumun ilgisini çekiyor. Hatta çoğu zaman provoke edilmeye açık oluyor ve bunun da yansıması maalesef şiddet olarak dönüyor. İnşallah eğitimle şiddet sorunları çözülecek ve spor çok daha keyifli olacaktır. Burada futbol kulübü başkanlarımız ve genç sporcularımız var herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha Beylikdüzü’nden sporda şiddete hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.