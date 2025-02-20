Avrupa Birliği destekli “Çocukça Veysel: Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz” projesinin lansmanıBeylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Proje detaylarının kamuoyu ile paylaşıldığı tanıtım toplantısında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, projenin sosyal açıdan da büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Bu proje çocuklarımızın; kültürle, sanatla, doğayla nasıl iç içe olabileceğini ve doğayı nasıl korumaları gerektiğini öğretecek çok kıymetli bir proje” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Sivil Toplum Kuruluşları ile her zaman dirsek temasında olan Beylikdüzü Belediyesi, Aşık Veysel Kültür Derneği’nin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında desteklenen “Çocukça Veysel: Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz” projesinin ortaklarından biri oldu.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda yapılanlansmanaBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıraTürkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Sekreteri Yılmaz Demirel, Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı Mustafa Özarslan, Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şube Başkanı Çiçek Sarıkaya, STK temsilcileri ile çok sayıda davetlikatılım sağladı.

Çalık:Projenin sonuçlarını belediyecilik anlayışımıza yedireceğiz

Proje detaylarının kamuoyu ile paylaşıldığı toplantıda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerinin önemine değindi. Projenin yalnızca bir kültür-sanat çalışması olmadığını, aynı zamanda çocukların doğaya duyarlılığını artıracak önemli bir eğitim süreci sunduğunu da vurgulayan Başkan Çalık, “Bu proje çocuklarımızın; kültürle, sanatla, doğayla nasıl iç içe olabileceğini ve doğayı nasıl korumaları gerektiğini öğretecek çok kıymetli bir proje” dedi.

Çalık: Engelli ve engelli olmayan çocuklar birlikte üretecek

Başkan Çalık, projenin sosyal açıdan da büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Bu projeyle engelli ve engelli olmayan çocukların kültür ve sanat aracılığıyla bir arada yaşamalarını, eğitim almalarını, üretmelerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmelerini sağlayacağız” dedi.

Projenin bir diğer hedefinin de çocuklara ekolojik kültürü öğretmek olduğunu vurgulayan Başkan Çalık, kültür ve sanatın çocukların doğayla olan bağını güçlendireceğine inandığını dile getirdi. Başkan Çalık, projenin Aşık Veysel ismiyle özdeşleşmesinin de anlamlı olduğuna dikkat çekerek, “Aşık Veysel, Türk Halk Müziği’nin en önemli isimlerinden biri. Hayatın anlamı, ölümün kaçınılmazlığı, sevginin gücü ve doğanın güzelliklerini çok sade bir dille anlatır. Bu projeyle ilişkilendirilmesi ayrıca değerli” şeklinde konuştu.

Özarslan: Birlikte bir yola çıkıyoruz

Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı Mustafa Özarslan, projenin kültürel mirasın yaşatılması ve yeni nesillere aktarılmasında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu projede çocukları Veysel’le, Veysel’i de çocuklarla buluştururken bütün çocuklara elimizi uzatıyoruz. Proje dokuz ay sürecek ama birçok etkinliği de sığdırmaya çalışacağız. Etkinliklerimiz ve daha kapsamlı çalışmalarımız olacak. Burada sadece çocukları bir araya getirmeyeceğiz, kültür, sanat ve engelli hakları alanlarında çalışan diğer derneklerle ve yerel yönetimlerle bir araya geleceğiz. Bütün bunları sağlamak üzere de projemizde birçok faaliyetimiz olacak. Biz bir proje başlatmıyoruz, aslında birlikte bir yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sarıkaya: Doğa sevgisini ve çevre duyarlılığını aşılıyoruz

Türkiye Sakatlar Derneği Beylikdüzü Şube Başkanı Çiçek Sarıkaya ise “Çocuklarınıza doğa sevgisi aşılamak, çevre duyarlılığını öğretmek ve iklim değişikliğine karşı bilinçli çocuklar yetiştirmek için yola çıktık. Engelli ve engelsiz çocukları bir araya getirecek, birlikte zaman geçirmelerini sağlayacak; ayrıca Aşık Veysel’in dilinde, içinde yaşadığımız doğayı korumayı öğretecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Duyarlılık gösteren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Gök: Farkındalık ve iş birliğiyle geleceğe yön veriyoruz

Aşık Veysel Kültür Derneği’ni temsilen konuşan Coşkun Gök ise projenin hedef kitlesi ve uygulanacak çalışmalar hakkında detayları paylaşarak, “Dokuz ay sürecek ve Ankara ile İstanbul’da uygulanacak projemizin temel olarak hedeflediği üç kesim var: engelli olmayan çocuklar, kör çocuklar ve sağır-dilsiz çocuklar. Amacımız, çocukların bir arada bulunarak kültür sanat yoluyla birbirlerini tanımaları ve beraber etkinlik yapabilmelerinin yanı sıra aynı zamanda yerel yönetimler ile sivil toplum örgütleri arasında iş birliğini güçlendirmek. Öncelikle, çocukların kültür sanata katılımı, engelli çocukların bu faaliyetlere dahil edilmesi konularını kapsayan bir strateji ve politika belgesi hazırlayacağız. Aşık Veysel’in üç türküsünden oluşan doğa ve insan sevgisi temalı eserlerini tiyatro ile sahneleyeceğiz. Ayrıca, otuz çocuğun katılacağı iki günlük bir doğa sanat kampı düzenleyecek ve Ankara’da bin fidan dikeceğimiz Aşık Veysel Kardeşlik Ormanı’nı oluşturacağız” şeklinde konuştu.

“Çocukça Veysel: Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz” projesi

“Çocukça Veysel: Veyselce Çocuklar: Doğamızı Koruyoruz”projesiAvrupa Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığıyla Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında finanse edilerek, kültür ve sanat etkinliklerine erişim fırsatı olmayan çocukların sosyal yaşama entegrasyonunu destekliyor. Çocuklarda doğa ve insan sevgisini güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, kültür ve sanat etkinliklerine erişim imkanı olmayan 7-15 yaş arası görme ve işitme engelli çocuklar ile engeli olmayan çocukların, birlikte eğitim alma, üretme, oyun oynama ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirme fırsatı bulması amaçlanıyor.