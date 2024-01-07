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İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, komşularıyla buluşmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık komşularıyla buluşmaya devam ediyor.

Marmara, Yakuplu ve Adnan Kahveci Mahalleleri’nde yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan parkları inceleyerek güne başlayan Başkan Çalık’a meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti. Parklarda bulunan vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Çalık çocuklarla da tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Başkan Çalık incelemelerin ardından Jetkent ve Ada 90 sitesi sakinleriyle biraraya geldi. Site sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Çalık devam eden projelerle ilgili de bilgiler verdi.

Beylikdüzü’nü dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalara devamettiklerini ifade eden Başkan Çalık, “Bu kentte yaşayan insanların güven içinde olmaları için altyapısından üst yapısına kadar her detayıyla bizzat ilgileniyoruz. Diyebilirim ki Beylikdüzü’nün önümüzdeki 30 yıl altyapı sorunu kalmadı. Şimdi hızlıca üst yapıyla ilgileniyoruz. Başta çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere herbir ferdimizin güven içinde huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için bir yandan yeni tesisler kazandırıyor bir yandan da yeni parklar açıp yollar yapıyoruz. Bize gösterdiğiniz güveni hak etmek için tüm çalışma arkadaşlarımızla işimizin başındayız” diye konuştu.