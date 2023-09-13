Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tüm Türkiye’de yankı uyandıran ‘Beslenme Saati’ uygulamasında yeni dönem başladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin, çocuklar arasındaki gıdaya erişim eşitsizliğini ortadan kaldırılmak için hayata geçirdiği ‘Beslenme Saati’ uygulamasında üçüncü dönem başladı.

Tüm Türkiye’de büyük yankı uyandıran uygulama ile sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ilköğretim çağındaki bin 500 çocuğa beslenme desteği verilecek.

Diyetisyen ve gıda mühendislerinin de onayları alınarak Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan beslenme çantaları, her gün ücretsiz olarak ebeveynlere teslim edilecek. Üzerinde Belediye’nin herhangi bir kurumsal logosu bulunmayan ve öğrencilerin günlük alması gereken protein ve karbonhidrat içeriğine göre hazırlanan çantaların içerisinde; sandviç, kuruyemiş, meyve ve süt gibi besinler bulunacak. Her gün farklı bir menünün yer alacağı beslenme paketleri, 5-14 yaş arasındaki çocukların günlük alması gereken 1300 ile 1500aralığındaki kalorimiktarının bir öğün karşılığı olan 500 ila 700kalorisini karşılayacak.

“YAPTIĞIMIZ PROJELER, BİRÇOK ALANA VE BİRÇOK YÖNETİCİYE DE ÖRNEK OLSUN İSTİYORUZ”

Yeni dönem öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek uygulamaya ilişkin detayları paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,“Beylikdüzü Belediyesi olarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da yine evlatlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Beylikdüzü’nde yaşayan hiçbir evladımızınyoksunluk duygusuyla büyümesiniistemiyoruz. Beslenme Saati de bu niyetle başlatmış olduğumuz bir sosyal bir adalet projesiydi. İnsanların evlatlarına yetemediği, ciddi bir yoksulluk ve yoksunluğun yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.Bereketli topraklarımızla bu memleketin çocuklarını çok rahatlıkla doyurabilecek güce sahip bir devletiz. Bu iş kararlılık ister. Bu kararlılığı maalesef yönetim yetkililerinden göremediğimiz için üzgünüm.Yaptığımız projeler, birçok alana ve birçok yöneticiye de örnek olsun istiyoruz.Eğitimde fırsat eşitliği birinci hedefimiz ve bizde bunu yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.