Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 11. si düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında yapılacak olan Çardak Altı Sohbetleri başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yerel belediye 'Çardak Altı Sohbetleri'ni 26 Ağustos Pazartesi başlatıyor.

Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın vazgeçilmezlerinden olan Çardak Altı Sohbetleri’nin ilk gün konukları ise alanında uzman isimler olan Prof. Dr. N. Öykü İyigün ve Prof. Dr. Cem Say olacak.

Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üstlendiği Çardak Altı Sohbetleri’nde “Yapay Zeka ve Yapay Genel Zeka Nedir? Dünya İçin Umut Mu Yoksa Tehlike Mi?” konusu ele alınacak.

Etkinlik, yapay zekanın mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyel etkilerini mercek altına alacak. Konuklar, yapay zeka teknolojilerinin insanlık için taşıdığı umut ve tehlikeleri, bilimsel perspektiften ve etik yaklaşımlardan ele alarak tartışacaklar.

Festival kapsamında ayrıca 14.00 - 20.00 saatleri arasında sporseverler için özel olarak kurulan aktivite alanları büyük çekişmelere sahne olacak.