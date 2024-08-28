İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamındaki Çardak Altı Sohbetleri Pelin Batu moderatörlüğünde başladı.İSTANBUL (İGFA) - 11. BeylikdüzüBarış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen ve bu yıl ki teması “Yarının Türkiye’si, Yarının Dünyası” olanÇardak Altı Sohbetleri, “Yapay Zekâ ve Yapay Genel Zekâ Nedir?” konulu söyleşiyle başladı.

Pelin Batu’nun moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Say ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Öykü İyigün, yapay zekânın bir fırsat mı, yoksa tehdit mi olduğu konusunu tartıştılar. İlk bölümde ChatGPT’nin Google vb. arama motorlarından farkı ve kabiliyetleri ile yapay zekânın uluslararası ilişkilerin geleceğindeki rolü üzerine konuşan konuklar, son bölümde ise Türkiye’nin buna hazır olup olmadığını yorumladılar.

SAY VE İYİGÜN İYİMSERLİKLERİNİ İFADE ETTİLER

Moderatör Pelin Batu’nun “Biz buna ne kadar hazırız” sorusunu cevaplayan konuklardan Öykü İyigün, “Ben iyimserim. Adaptasyonu yüksek bir toplumuz. Yeni teknolojilere merakımız yüksek. Enseyi karartmamıza gerek yok. Ama bilgiyi üreten ülkelerden biri olmadığımız da aşikâr. Dil bariyerimizin farkında olmalıyız” derken, Cem Say “Ben de iyimserim. İnsanlık iyiye gidiyor. Ama bu, kendini helak eden toplumların da iyiye gittiği anlamına gelmez. Üniversitelerimizi yıkmasak iyi olur” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise teknolojiyi nasıl kullanacağımızın öneminin altını çizerek şunları söyledi: “Gemiyi batıran da yüzdüren de sudur. İnşallah gemiyi yüzdüreceğiz. Yakın zamanda Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ni açıyoruz. Yanı başında da Erdal İnönü Fizik Parkı olacak. Bu topraklar çok bereketli, yüzlerce değer çıkarmış. Biz de diyoruz ki, yeni Aziz Sancar’lar çıkarabiliriz. Bu ülkeyi sevgi kurtaracak. O nedenle işimizin bir kısmını ‘BeylikdüzüAklı’yla yapıyoruz, bir kısmını da kalbimizle.”