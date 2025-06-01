İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir yaşam temalarını kapsayan bir festival düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü’ne özel bir etkinlik planlayan Beylikdüzü Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek için ilham veren bir festivale imza attı.

Beylikdüzü Yaşam Vadisi gibi doğayla iç içe bir alanda gerçekleştirilen “Doğaya Dönüşüm Festivali”nde ilçedeki okulların, çevreci kurumların ve STK'ların açtıkları stantlarda atık malzemelerden üretilen çeşitli objeler, robotlar ve sanat eserleri sergilendi.

Pedal enerjisiyle çalışan (slot car) oyuncak arabalar, kimya deneyleri ve robot köpek Max festivalin öne çıkanları arasındaydı.

Çocuklar geri dönüşüm atıklarından oluşturulan Survivor Parkı’nda ter döktüler. Yarışma ve parkurlarda başarılı olanları hediye çarkında sürpriz hediyeler bekliyordu.

Festival alanında kadın girişimcilerin el emeği ürünleri de beğeniye sunuldu. Etkinlik Beylikdüzü Belediyesi’nin temizlik işçilerinden oluşan bir grubun konseriyle sona erdi.