Beylikdüzü Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Baba Çocuk Kampı, yine renkli görüntülere sahne olduİSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Baba Çocuk Kampı yine renkli görüntülere sahne oldu.

Beylikdüzü’nde ikamet eden 30 baba ve 40 çocuğun katılımıyla gerçekleşen ve iki gün süren etkinlikte; kampçılık ve yön bulma gibi eğitimler verilirken aynı zamanda çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı.Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte çadır kurmayı, kamp ateşi yakmayı ve kamp kuralları gibi birçok bilgiyi babalarının yanında öğrenen çocuklar farklı bir hafta sonu deneyimi yaşadı.

İki gün süren Baba Çocuk Kampı’nın kapanış törenine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir çocuğun en mutlu olduğu zamanın anne ve babası ile geçirdiği zaman olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarla vakit geçirmek her zaman çok özeldir. Mümkün olduğunca çocuklara daha güzel ortamlar hazırlamak için var gücümle çalışıyorum. Baba Çocuk Kampımız artık geleneksel hale geldi. Bu iş gönülle yapılır ve burada gönül veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm babaların da yaklaşan Babalar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.