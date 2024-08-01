Beylikdüzü Belediyesi 2016 yılının haziran ayında başlattığı “Evde Öz Bakım Hizmeti” ile sekiz yıldır yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlara yardımcı oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Eşit ve adil hizmet anlayışıyla projeler geliştiren Beylikdüzü Belediyesi, yaşlı genç ayırt etmeden, evden çıkmakta zorlanan, hatta yatağa bağımlı yaşayan tüm hastalar için başlattığı “evde sağlık hizmetleri” uygulamasını, sekizinci yılında binlercekişiye ulaştırdı.

Tek başlarına kişisel bakım ihtiyaçlarını gideremeyecek koşuldaki vatandaşlara götürülen bu hizmet birçok uygulamayı kapsıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan; banyo, vücut temizliği, tırnak kesimi, saç kesimi, sıcak yemek ve ev temizliği gibi hizmetler uzman ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin ya da yakınının 444 09 39 No’lu hattan kayıt oluşturması veya Kadın Aile Müdürlüğü'ne müracaat etmesiveya ikamet adresine yakın mahalle muhtarlığına giderek ilgili formu doldurması gerekiyor.Başvurusu alındıktan sonra hizmetten faydalanacak kişinin adresine gidilerek sosyal incelemesi yapılıyor ve hizmet için uygunluğu tespit ediliyor. Dosya komisyon tarafından onaylandıktan sonra uygun sosyal hizmet modeli ile hizmetler başlatılıyor.