Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı 900 personel ve 183 araç ile gece boyunca don ve buzlanmaya karşı sahadaydı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 900 personel ve 183 araç ile gece boyunca don ve buzlanmaya karşı sahadaydı.

Pazar gününe kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava koşullarına karşı, Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, ilgili kamu kurum temsilcileri, başkan yardımcıları ve müdürler ile birlikte Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaları değerlendirerek acil eylem planını gözden geçiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Komşularımızın güvenliği en büyük önceliğimiz” dedi.

Tüm komşularını zorunlu haller dışında trafiğe çıkmaması konusunda uyaran Başkan Çalık, “Karla mücadele konusunda Beylikdüzü Belediyesi olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Meteorolojiyi anbean takip ediyoruz. Komşularımızdan ricamız kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları. Yolda kalan araçlar arkadaşlarımızın çalışmalarına engel olmasın. Biz her olasılığa karşı mobilize ekiplerimizi de kuruyoruz, 12 tane mobilize ekibimiz sahada olacak,yolda kalmış araçlara müdahale edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın Beylikdüzü olarak hazırlıklıyız.Ekip arkadaşlarımızla birlikte inşallah bu kar yağışından da hasarsız bir şekilde çıkmış olacağız. Komşularımızın sıkıntı yaşamayacağı bir süreci planlamaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçenin 10 mahallesindeyaşanabilecek tüm olumsuz durumlara karşı hazır olan ekipler; kar küreme, tuzlama, kaldırım ve yaya yolu temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.