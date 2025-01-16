İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, organ bağışının önemine dikkat çekmek üzere “Benim Bir Hikâyem Var” isimli bir söyleşi düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, organ bağışının önemini vurgulamak için “Benim Bir Hikayem Var” isimli bir söyleşi düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, kalp yetmezliğiyle savaşan oğlu Kartal için verdiği mücadeleyle Türkiye’ye ilham olan, Canıma Can Kat Derneği Başkanı Ahu Kahraman Yıldırım yaşadıkları tüm süreçleri anlattı.

“Organ bağışı eğer çoğalmazsa nakil bekleyen çocukları kaybedeceğiz”

Oğlu Kartal’ın henüz 20 günlükken başlayan ve Türkiye’den Almanya’ya kadar uzanan kalp yetmezliği mücadelesini paylaşan Ahu Kahraman Yıldırım, organ bağışının hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Yıldırım, “Organ naklinin sadece yaşlılarda yapıldığına dair bir algı var. Ülkemizde bu kadar çok çocuğun organ beklerken vefat ettiğini kimse bilmiyordu. Biz eğer oğlum 9 aylıkken Almanya’ya gitmeseydik nakil olamayacaktı. Doktorlar, Türkiye tarihinde bu kadar ufak bir bebeğe kalp nakli yapılmadığından bahsetti. Bu durum tamamıyla organ bağışçısının azlığından kaynaklanıyor. Sistemimiz maalesef insanları bilinçlendirmek üzerine kurulmamış. Organ bağışı eğer çoğalmazsa nakil bekleyen çocukları kaybedeceğiz. O yüzden bilinçlenmek çok önemli” şeklinde konuştu.

“Umarım organ bağışının daha bilinçli bir şekilde yürütüldüğü süreçleri görürüz”

Etkinliğin ardından kurulan organ bağışı masasına giderek organlarını bağışlayan Zehra Çalık, “Canıma Can Kat Derneği Başkanı Ahu Kahraman Yıldırım’a katılımı için teşekkür ediyorum. Hikâyesini içtenlikle ve samimiyetle bize aktarması çok etkileyici oldu. Bir yandan gülerken bir yandan da hüzünlendik. Hala devam eden yolculuğunun üzerine bir dernek kurarak gerçekten organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. Umarım bizim ülkemizde de bu süreç gerçekten daha iyi bir seviyeye gelir. Umarım organ bağışının daha bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü süreçleri görürüz” ifadelerini kullandı.