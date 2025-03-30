İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi tüm çalışmalarını tamamlayarak kenti bayrama hazır hale getirirken, Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla bir bayram mesajı iletti.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki şehit kabirleri ve ibadethanelerdeki bakım, onarım ve temizlik işlemlerini tamamlayarak kenti bayrama hazır hale getirdi.

Bayram dolayısıyla ilçe genelindeki Yakuplu Mezarlığı, Kavaklı eski ve yeni Mezarlık ile Gürpınar Mezarlığı’nda Kuran-ı Kerim okutularak kabirler duasız bırakılmadı. Kabristan ziyaretlerine katılarak vatandaşlarla bayramlaşan ve daha sonra bayram öncesi son iş gününde belediye çalışanları ile bir araya gelen Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, daha çok çalışarak Başkan Çalık'a emaneti teslim edeceklerini söyledi.

CEZAEVİNDEN BEYLİKDÜZÜLÜLERE MESAJ

Öte yandan Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla bir bayram mesajı iletti.

Başkan Çalık mesajında, “Sevgili ailem, birbirinden kıymetli komşularım, yol arkadaşlarım, dostlarım; Bayram sevgidir, dostluktur, kavuşmaktır. Kırgınlıkların, dargınlıkların son bulmasıdır. Birbirinizi sevin, kırgınlıklarınızı ortadan kaldırın. Hem insanın ömrüne kaç bayram sığacağı belli mi olur? Sevin, değer verin, sevdiğiniz her şeye gözünüz gibi bakın. Bizi sevgi kurtaracak, iyilik kurtaracak, dayanışma kurtaracak. Bu bayramı birbirimizden uzak geçirsek de ben sizin güzel dileklerinizi hep yüreğimde hissediyorum. Dışarıda hak - hukuk - adalet mücadelesi veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu günler inşallah geçecek. Beylikdüzü’ne, İstanbul’a ve ülkemizin güzel insanlarına güzel bir bayram diliyorum. Bu ayrılık bir gün son bulacak. O güzel bayramlarda yine yan yana olacağız. Sizi çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.