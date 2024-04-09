İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın 2019-20024 yılları arasındaki 5 yıllık stratejik faaliyet raporu mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda 2019-20024 yılları arasındaki 5 yıllık Stratejik Faaliyet Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar Beylikdüzü’nden, Türkiye’ye örnek olan projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çalık,

“Görevde 5. yılımızı alnımızın akıyla tamamladık. Hiçbir ayrım gözetmeyen, siyaset üstü bir anlayışla hizmet ettik. Söz verdiğimiz işlerden fazlasını yaptık. Beylikdüzü her alanda yıldızlaşmaya, yükselmeye devam edecek” diye konuştu.

Beylikdüzün’nde altyapı başta olmak üzere birçok sorunu çözdüklerini ifade eden Başkan Çalık, “İlk olarak, Beylikdüzü’nde İBB iş birliğiyle atıksu ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi ve yeni kanalların yapım çalışmalarını tamamladık ve 30 yıllık alt yapı sorunlarımızı çözdük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve emeği geçen yol arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum.160 kilometre yağmur suyu, atıksu ve içme suyu hattını tamamladık. 57 kilometre yeni yol açtık, 358 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yeni yollarla ulaşımı rahatlattık. Beylikdüzü’nün ana caddelerini yeniden düzenleyip yeni prestij caddeleri kazandırdık” diye konuştu.

“1 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık”

Beylikdüzü’nde ‘Buraya park yapılmaz’ denilen her yere park yaparak yeni yeşil alanlar kazandırdıklarını söyleyen Başkan Çalık, “Asla ‘Bu kadar yeşil bize yeter’ demedik ve yeni yeşil alanlarımızla Beylikdüzü’ne nefes olduk. Toplamda 1 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. 74 yeni park yaptık. 225 parkı yenileyip 15 bin 500 adet yetişkin ağaç, 490 bin adet fidan ve bitki, 378 bin 893 mevsimlik çiçek diktik. 314 yeni spor ve fitness ekipmanı ile 5 bin 931 yeni kent mobilyası kazandırdık. Yaşam Vadisi, Yakuplu Kent Ormanı ve Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı’nı vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Yaşam Bahçemizden 250 ton mahsülü komşularımızla paylaştık. Beylikdüzü’nde kişi başı yeşil alan miktarını 10.5 m²‘ye çıkardık” ifadelerini kullandı.

3 milyon 704 bin katılımcı ağırlandı

Beylikdüzü’nde kültürel, sosyal ve akademik etkinliklerde toplamda 3 milyon 704 bin katılımcının ağırlandığını belirten Başkan Çalık, “Beylikdüzü gerçekten kültürün ve sanatın başkenti olma iddasını ortaya koydu. 5 yılda toplam 820 kültür-sanat etkinliği gerçekleştirdik. Kültürel, sosyal, akademik etkinliklerimizde 5 yılda 3 milyon 704 bin katılımcı ağırladık. Coursere Online Eğitim Programı ile 100 bin kişiye 10 milyon dolar değerinde ücretsiz sertifika sağladık. 3 bin 500 öğrenciye burs yardımı yaptık. 8 bin 876 öğrenci YKS ve LGS kurslarımızdan faydalandı. 123 bin katılımcı 74 branşta kültür-sanat kursumuzdan faydalandı. 1 milyondan fazla kullanıcı kütüphanelerimizden faydalandı. 175 bin 496 kitap kütüphanelerimizden ödünç alındı. Kütüphane sayımızı 23’e yükselttik” dedi.

“400 binin üzerinde beslenme paketini çocuklarımıza ulaştırdık”

Sosyal yardımlarla vatandaşların en zor zamanlarında yanında olduklarını ifade eden Başkan Çalık, dayanışmayı yeni dönemde de sürdüreceklerini belirtti. Toplamda 241 bin haneye ulaştırdıkları yardımlar kapsamında 26 milyon lira değerinde erzak yardımı yaptıklarını hatırlatan Başkan Çalık, “Komşularımıza 98 bin gıda alışveriş kartı ulaştırdık. Kurban Bayramı kapsamında 84 ton et dağıttık. 148 bin 630 kişilik taziye yemeği verdik. Ramazan ayı boyunca 2 bin 723 haneye 324 bin 410 kişilik yemek dağıtımı yaptık. 784 haneye 551 bin kişilik sıcak yemek verdik. 912 çocuğumuzu sünnet ettirdik. 15 bin 384 kez evde öz bakım hizmeti verdik. 4 bin 596 haneye bebek bezi yardımı yaptık. 9 bin 896 kez evde kuaför hizmeti verdik. Kadınlara yönelik okuma-yazma kursları gerçekleştirdik. ‘Bir Çocuğun Kaderi Yoksulluk Olamaz’ diyerek Türkiye’de bir ilk olan Beslenme Saati uygulamasını hayata geçirip 400 binin üzerinde beslenme paketini çocuklarımıza ulaştırdık” diye konuştu.

Daha Sağlıklı Bir Beylikdüzü

Daha sağlıklı bir Beylikdüzü için hizmetleri kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çalık, “65 bin vatandaşımıza 178 bin sağlık hizmeti sağladık. 8 bin 490 vatandaşımıza ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduk. 4 bin 446 vatandaşımıza fizyoterapi, 3 bin 351 vatandaşımıza ambulans nakil, 25 bin 251 vatandaşımıza koruyucu sağlık hizmeti verdik. 700 adet engelli sandalyesi ve hasta yatağı teslim ettik” dedi.

Yeni Tesisler Kazandırıldı

Yeni projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamalara imza attıklarını ifade eden Başkan Çalık, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi ve Eda Erdem Atatürk’ün Kızları Kütüphanesi, Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi, Koral Berkin Kutlu Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nin yanı sıra Beylikdüzü’ne 10 yeni kreş, 2 anne ve çocuk merkezi, 1 engelsiz yaşam merkezi, 1 karakol, 1 müftülük, 3 cami, 1 cemevi, 3 taziye evi, 3 yeni pazar alanını kazandırıp 66 okul ile 89 kamu ve idari kuruma bakım ve onarım desteği verdiklerini ifade etti. Başkan Çalık, yakın zamanda açılacak Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, Prof. Dr. Erdal İnönü Fizik Parkı, Gözlemevi, Gürpınar Kent Meydanı ve Kent Enstitüsü ile Beylikdüzü Otizm Aktivite Merkezi ile çocukların ve gençlerin yanlarında olmayı sürüreceklerini söyledi.

Afet Yönetim Sistemi Örnek Oldu

Beylikdüzü’nde hayata geçirilen Afet Yönetim Modeli ile Türkiye’ye örnek olduklarını hatırlatan Başkan Çalık, Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı, Beylikdüzü Mutfak, Afet ve Acil Durum Müdahale araçları, Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu ve Teknoloji Tabanlı Afet Müdahale Koordinasyon Sistemi ile Beylikdüzü’nü afetlere hazır hale getirdilerini söyledi.

“Günlük 3 Ton Besleme Yapılıyor”

Sokaktaki can dostları için 70 ayrı mama istasyonu ile günlük 3 ton besleme yaptıklarını belirten Başkan Çalık, 14 bin 875 kez tedavi ve muayene, 2 bin 916 sahiplendirme, 8 bin 590 kısırlaştırma, 5 bin 240 adet de koruyucu aşı uygulaması gerçekletirdiklerini ifade etti. Çevre koruma konusunda sokak toplayıcıları gibi örnek projeleri imza attıklarını hatırlatan Başkan Çalık, 1 milyon 98 bin ton atık topladıklarını belirtti.

Gürpınar Siteler Bölgesi’nde 1. Etap Kentsel Dönüşümü tamamlayarak anahtar teslimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çalık, başta Hatay olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki afetlerde yardıma koştuklarını dile getirdi.

Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Başkan Çalık’ın sunumunun ardından 5 yıllık faaliyet raporu mecliste oylamaya sunuldu. Faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çalık, yeni dönemde Yıldızlaşan Beylikdüzü dönemiyle çok daha başarılı işlere imza atacaklarını ifade etti.