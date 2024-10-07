İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Çınar Evler Sitesi’nde ikamet eden hak sahiplerine tapuları düzenlenen törenle teslim edildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Çınar Evler Sitesi’nin uzun yıllardır devam eden tapu ve iskan sorunu çözüme kavuştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen tapu teslim töreninde konuşan Çınar Evler Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Badur Göğtepe, yıllardır beklenen iskân ve tapu sorunlarının çözüme kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

15 yıldır alamadıkları iskânı alarak tapularına kavuştuklarını söyleyen Göğtepe, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ekibine komşularımız adına teşekkür etti.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, seçim öncesinde verdiğim sözleri tutmuş bir başkan olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İstanbul’un kırılgan yapısını biliyoruz ve Beylikdüzü’nü dirençli, dayanıklı bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Beylikdüzü’nde yapılacak projelerin diğer yerel yönetimlere de ilham olacak. Halkımıza en iyisini sunmak için kararlıyız. Sizlerin desteğiyle daha büyük adımlar atacağız. Biz her yaptığımız her işi Beylikdüzü aklıyla yapıyoruz. Beylikdüzü aklıyla da yapmaya devam edeceğiz. Yarının öncüsü işler yapacağız. Bu kentteki sorunları tek tek çözeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.