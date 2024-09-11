İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, ilçede bulunan parklardaki iyileştirme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyorİSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, kentte bulunan parklarda iyileştirme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 15 Temmuz ve Barış Manço parklarında incelemelerde bulundu. Park alanlarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Çalık, tespit edilen eksikliklerin hızla giderilmesi için talimat verdi. İnceleme gezisi sırasında vatandaşların ve özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çalık, çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, parkları daha kullanışlı ve modern hale getirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Parklarımızı yenileyerek, çok kısa bir sürede halkımızla buluşturacağız. Yeni park projelerimiz de hızla devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güzel vakit geçirebileceği, güvenli ve huzurlu alanlar oluşturmak. Beylikdüzü yeşil alanlarıyla çok özel bir kent. 15 Temmuz ve Barış Manço parklarını da vatandaşlarımızın spor yapabileceği, içerisinde yürüyüş yolları olan bir alana dönüştüreceğiz. Parklarımızı eskisinden çok daha güzel ve pırıl pırıl hale getireceğiz. Yaptığımız işler vatandaşımızın takdirini görüyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor ” şeklinde konuştu.