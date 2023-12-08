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Beylikdüzü Belediyesi, sosyal destek alanında yaptığı hizmetler dahilinde, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteğinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, sosyal destek kapsamında ilçe genelinde toplamda 90 haneye 90 ton kömür dağıtımı gerçekleşti.

Beylikdüzü’nde yaşayan herkese eşit ve adil hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara 90 ton ücretsiz kömür desteğinde bulundu. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeleri yapılan 90 aile yakacak desteğinden faydalandı.

“BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

İlçede gerçekleştirilen kömür dağıtımıyla ilgili olarak konuşan Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Yardım Hizmetleri Şefi Faruk Serhad Gürsel, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her yıl yaptığımız destek devam ediyor. Bu kapsamda soğuk kış mevsimininde gelmesiyle birlikte ilçe halkının müdürlüğe yapmış oldukları başvurularla birlikte sosyal incelemesi yapılan toplam90 haneye 90 ton kömür dağıtımını gerçekleştirdik. Kömür yardımıyla ilgili olarak başvuru süreci devam ediyor ve bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların Gürpınar Mahallesi’ndeki Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne ya da belediyenin çağrı merkezini arayarak başvuru süreçlerini tamamlayabilirler” şeklinde konuştu.